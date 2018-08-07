Происшествия
Главу тувинского штаба Собчак задержали за пост «ВКонтакте» четырехлетней давности
Тувинская правозащитница, блогер Оюмаа Донгак, возглавлявшая штаб Ксении Собчак в регионе, задержана в Кызыле из-за репоста «ВКонтакте». В фотографиях к статье о становлении нацистского режима в Германии правоохранительные органы разглядели пропаганду.
О своем задержании днем 7 августа Донгак сообщила на своей странице в Facebook:
«Я в полиции. Задержали меня. Оформили протокол о задержании. За пост в «ВКонтакте» 2014 года (!). 4 года ждали, чтобы арестовать», – написала она.
Позже добавила, что ей предъявили фотографии, размещенные на ее страничке. О самом посте стражи правопорядка ничего не сказали, а между тем это перепечатка интервью журналиста Артура Соломонова с немкой Норой Насс о становлении нацистского режима в Германии, которое вышло в журнале New Times и опубликовано также на личном сайте автора, пишет «Тайга.инфо». Тем не менее полиция республики видит в действиях Донгак публичное демонстрирование и пропаганду нацистской символики.
На сайте штаба Ксении Собчак говорится, что Оюмаа Донгак — 50 лет. Она окончила юридический факультет Тувинского государственного университета. Была главным редактором местных изданий, работала в министерстве культуры Тывы. Занимала пост директора Национального театра Республики Тыва, сейчас является учредителем благотворительного фонда «Буянныг акша» («Добрый рубль»).
В 2015 году «Фонтанка» сообщала о том, что председатель правительства Республики Тыва Шолбан Кара-оол подал иск о защите чести и достоинства к Донгак Оюмаа. Поводом стал комментарий «ВКонтакте». Тогда в прессе Донгак называли «жительницей Петербурга», которая давно живет в Северной столице и «не имеет средств для поездки на малую Родину».
Справка:
В России уже несколько человек получили сроки за репост картинок и текстов в Сети. В мае 2016 года на один год и три месяца в колонию-поселение отправлен житель Бердска, разместивший в социальных сетях «антиправославную» картинку купающихся в проруби. В ноябре 2016 года воспитательница из Курганской области была осуждена на полгода колонии за репост ролика с издевательствами над ребенком. Причем женщина как раз не поддерживала происходящее, а напротив. В 2017-м она вышла на свободу.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что необходимо найти компромисс между наказанием за распространение экстремистской литературы и формалистским подходом к делам за репост информации в Интернете. 6 августа Mail.ru выступила за амнистию осужденных за лайки и репосты. Корпорация считает, что российские силовики слишком жестко реагируют на поведение интернет-пользователей.