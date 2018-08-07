Главу тувинского штаба Собчак задержали за пост «ВКонтакте» четырехлетней давности

Тувинская правозащитница, блогер Оюмаа Донгак, возглавлявшая штаб Ксении Собчак в регионе, задержана в Кызыле из-за репоста «ВКонтакте». В фотографиях к статье о становлении нацистского режима в Германии правоохранительные органы разглядели пропаганду.

О своем задержании днем 7 августа Донгак сообщила на своей странице в Facebook:

«Я в полиции. Задержали меня. Оформили протокол о задержании. За пост в «ВКонтакте» 2014 года (!). 4 года ждали, чтобы арестовать», – написала она.

Позже добавила, что ей предъявили фотографии, размещенные на ее страничке. О самом посте стражи правопорядка ничего не сказали, а между тем это перепечатка интервью журналиста Артура Соломонова с немкой Норой Насс о становлении нацистского режима в Германии, которое вышло в журнале New Times и опубликовано также на личном сайте автора, пишет «Тайга.инфо». Тем не менее полиция республики видит в действиях Донгак публичное демонстрирование и пропаганду нацистской символики.

На сайте штаба Ксении Собчак говорится, что Оюмаа Донгак — 50 лет. Она окончила юридический факультет Тувинского государственного университета. Была главным редактором местных изданий, работала в министерстве культуры Тывы. Занимала пост директора Национального театра Республики Тыва, сейчас является учредителем благотворительного фонда «Буянныг акша» («Добрый рубль»).

В 2015 году «Фонтанка» сообщала о том, что председатель правительства Республики Тыва Шолбан Кара-оол подал иск о защите чести и достоинства к Донгак Оюмаа. Поводом стал комментарий «ВКонтакте». Тогда в прессе Донгак называли «жительницей Петербурга», которая давно живет в Северной столице и «не имеет средств для поездки на малую Родину».