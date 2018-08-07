Офис белорусского портала Tut.by оцеплен вооруженными людьми. Задержан главный редактор издания

Главный редактор информационного портала Tut.by Марина Золотова задержана по уголовному делу о несанкционированном доступе к платным материалам госагентства «БелТА». Об этом 7 августа сообщает Tut.by.

В Следственном комитете Белоруссии заявили, что зафиксировали более 15 тыс. незаконных подключений к информации, собственником которой является «БелТА».

«На протяжении двух лет (2017-2018 гг.) без ведома и согласия республиканского унитарного предприятия совершено более 15 тыс. несанкционированных подключений к информации, хранящейся в компьютерной системе предприятия», — говорится в сообщении ведомства.

Помимо Золотовой, по делу также задержаны редактор Tut.by Анна Калтыгина и журналист издания БелаПАН Татьяна Коровенкова.

Как сообщили в Tut.by, несколько этажей здания, в котором расположен офис издания, оцепили сотрудники правоохранительных органов. Изымаются документы, проходят допросы сотрудников. Также, по информации издания «Наша Нива», обыски в рамках этого дела проходят и в редакции информагентства БелаПАН.