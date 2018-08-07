Setl City сдала вторую очередь ЖК «Невские паруса»

Setl City

Setl City ввела в эксплуатацию вторую очередь жилого комплекса комфорт-класса «Невские паруса» в Невском районе Петербурга. Проект реализуется в живописном месте – прямо на берегу Невы.

В кирпично-монолитном доме представлены квартиры различных планировочных решений от студий до двухкомнатных общей жилой площадью более 52 тыс. кв. м. Сданные секции – 1.1-1.3 – в доме объединены встроенно-пристроенной автостоянкой площадью 9,1 тыс. кв. м.

Setl City благоустроила придомовую территорию – установлены три детских площадки с безопасным покрытием, оформлена зона отдыха взрослых, полностью оборудованы две физкультурные площадки.

Setl City

Застройщик также озеленил дворы второй очереди. Всего высажено почти 800 кустарников и деревьев, среди которых ели, липы, клены, рябины, дуб, сирень и жасмин, ива и кизильник. Газоны украшены однолетними цветами.

Жилой комплекс «Невские паруса» строится в живописном месте на левом берегу Невы, где русло реки делает крутой поворот. Покупателям предоставлена уникальная возможность приобрести квартиры с захватывающими видами на излучину Невы и нетронутые природные ландшафты. В корпусах представлены также интересные варианты жилья – квартиры high flat отличаются высокими, до трех метров, потолками, увеличенными оконными проемами и панорамными окнами.

Уже сдана первая очередь жилого комплекса. Готовится к вводу в эксплуатацию детский сад с бассейном, рассчитанный на 220 мест. Во дворе садика создана игровая зона со спортивными площадками, высажены деревья и кустарники. В прошлом году застройщик также полностью благоустроил первую детскую площадку в жилом комплексе – рядом с набережной возведен детский «морской порт» с кораблем и катерами, установлены скамейки, качели, смонтировано уличное освещение.

Setl City

Эксклюзивным брокером проекта «Невские паруса» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Невские паруса" - застройщик ООО «Евростройпроект», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/nevskie-parusa/declarations