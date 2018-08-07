Житель Веселого Поселка решил пострелять из автомата во дворе. Соседи юмора не поняли и вызвали полицию

Мужчина устроил в Невском районе вечернюю пальбу из автомата Калашникова. Около девяти часов 5 августа у первого корпуса 11-го дома по улице Дыбенко неспокойный гражданин «без объявления войны» несколько раз выстрелил в воздух и был таков.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России, патрулирующие улицу полицейские задержали 32-летнего подозреваемого и обыскали его квартиру — в том самом доме, возле которого была слышна стрельба. В ходе обыска сотрудники правопорядка нашли АК калибра 7,62 мм. Оружие у петербуржца изъяли, его предстоит исследовать в экспертно-криминалистическом центре главка.

В отношении стрелка возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Мужчину отпустили под подписку о невыезде.

Интересно, что на следующий день в Петербурге вновь прозвучали выстрелы из Калашникова, но уже в Приморском районе: 26-летний молодой человек решил развлечься, предположительно, в состоянии наркотического опьянения. Чудом никто не пострадал.