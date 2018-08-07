ДТП с детьми: в Выре сбиты пешеходы. Мальчик ранен, девочка погибла

Несколько серьёзных аварий произошли в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за последние часы.

Утром 7 августа у перекрестка улицы Подвойского и проспекта Солидарности «Тойота Королла» перевернулась на крышу. На место прибыла карета скорой помощи. На кадрах, выложенных в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», видно, что на месте аварии осматривают маленькую девочку. Вероятно, второй участник ДТП – стоящий рядом «Ниссан».

Другая маленькая девочка погибла в ДТП в Гатчинском районе Ленинградской области вечером 6 августа, около 19 часов. По предварительным данным, на 48-м километре автодороги Кемполово – Выра – Тосно – Шапки, в деревне Выра, 32-летний мужчина на «Шевроле Клане» сбил трёх человек, которые шли по попутной обочине. Мальчик 2008 года рождения получил тяжелые травмы, девочка 2015 года рождения скончалась на месте, женщина 1985 года рождения (их мать) получила многочисленные травмы, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Ещё одно смертельное ДТП случилось около 20 часов в Лужском районе Ленобласти. На 73-м километре дороги Великий Новгород – Луга «КИА Оптима» съехала в кювет, опрокинулась и влетела в дерево. Водитель «КИА», 36-летний мужчина, скончался на месте от полученных травм, сообщает отдел пропаганды УГИБДД.

Кадр из видео УГИБДД

По фактам ДТП проводятся проверки.