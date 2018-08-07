Группа «Эталон» приобрела права на земельный участок в Санкт-Петербурге

ГК «Эталон»

Группа «Эталон» объявляет о приобретении прав на земельный участок в Московском районе Санкт-Петербурга для строительства нового жилого комплекса.

Планируемая реализуемая площадь нового проекта составит более 100 тыс. кв. м, включая жилую площадь, коммерческие помещения и паркинг.

Планируется, что в пешей доступности от будущего жилого комплекса будет расположена вся необходимая коммерческая и социальная инфраструктура. Проект будет обладать хорошей транспортной доступностью: поблизости находится станция метро и несколько остановок наземного общественного транспорта. На автомобиле до исторического центра города можно добраться за 7 – 12 минут, а дорога в аэропорт займет 15 – 20 минут.