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Власть
07.08.2018 11:06
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ФСБ считает, что ключи для декодирования сообщений не относятся к тайне переписки. Спецслужба представила аргументы против апелляции Telegram

ФСБ попросила Верховный суд РФ отказать в удовлетворении апелляции юристов Telegram и признать законным приказ ведомства о предоставлении ему ключей для расшифровки сообщений пользователей.

В ФСБ считают, что ключи для декодирования сообщений в мессенджерах не составляют охраняемой Конституцией и законами тайны переписки, сообщает 7 августа издание «Коммерсант». 

«Тезис о необходимости распространения защиты права на тайну переписки не только на сами электронные сообщения, но и на информацию, необходимую для их декодирования, – это субъективное и голословное суждение частного лица, настаивает в документе представитель ФСБ Юлия Костина», – сообщает руководитель международной группы «Агора» Павел Чиков, чьи юристы представляют интересы мессенджера.

Верховный суд рассмотрит апелляцию Telegram 9 августа. В жалобе юристы указывают, что фактически ФСБ пытается контролировать переписку граждан без всякого на то основания. 

«Получение материала для декодирования сообщений позволило бы ФСБ осуществлять контроль за перепиской всех пользователей Telegram, а не только лишь при производстве по уголовным делам на основании судебного решения», – отмечают они.

16 октября Мировой суд Мещанского района Москвы оштрафовал лондонскую компанию Telegram Messenger LLP на 800 тысяч рублей за отказ выдать ключи декодирования ФСБ. Юристы «Агоры» направили жалобу не только в Верховный суд, но и в Европейский суд по правам человека.

Справка:

Таганский суд вынес решение о блокировке Telegram 13 апреля. Иск подавал Роскомнадзор. Блокировку разрешили начать немедленно, не дожидаясь вступления решения в законную силу. Поводом для иска стал отказ мессенджера передать ФСБ ключи доступа к переписке пользователей. В попытках ограничить к Telegram доступ Роскомнадзор заблокировал десятки миллионов IP-адресов крупнейших компаний провайдеров, в том числе Amazon и Google. Позже большинство из них были разблокированы. В то же время основатель Telegram Павел Дуров во многом благодаря скандалу с мессенджером стал одним из самых влиятельных молодых людей в мире

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