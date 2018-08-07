Эркеры и камины – визитная карточка ЖК «Образцовый квартал 3»

ЖК «Образцовый квартал 3» рядом с Пушкином планируют сдать досрочно – в конце этого года вместо II квартала 2019-го. Визитной карточкой комплекса станут квартиры с каминами и эркерами

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

У каждого комплекса из серии «Образцовых кварталов» – своя изюминка. В первых очередях застройщик «Терминал-Ресурс» предлагал квартиры с мансардами, лоджиями, французскими балконами и окнами в пол. В домах «Образцового квартала 3» новоселов порадуют эркеры.

В духе Петербурга

Эркер – это часть помещения, выступающая за плоскость фасада. Этот архитектурный прием увеличивает полезную площадь комнаты и улучшает ее освещенность. А также – позволяет нестандартно зонировать пространство спальной или гостиной.

В сыром, пасмурном Петербурге эркеры обрели популярность с XIX века: в зданиях в стиле необарокко, затем в неорусском стиле и, конечно же, в модерне. Можно вспомнить немало ярких построек с причудливыми эркерами – один дом Бадаева на углу улиц Восстания и Жуковского чего стоит!

Эркер функционален не только в плотно застроенном центре, но и в разреженной, малоэтажной застройке пригородов. В ЖК «Образцовый квартал 3» эркеры выходят в зеленые дворы. Из них не получится наблюдать за бурной городской жизнью, но можно любоваться закатами и рассветами, уютно устроившись в кресле с чашечкой кофе.

Вдобавок в «Образцовом квартале 3» застройщик предусмотрел трехметровые потолки. На самом верхнем, четвертом, этаже предусмотрена уникальная опция для городской застройки – место для установки камина.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Эстетика функциональности

Из трех возможных модификаций эркеров: прямоугольная, полукруглая и многогранная – в «Образцовом квартале 3» реализована первая. Простота формы оставляет больше свободы для интерьерных решений.

Линия примыкания эркера может быть обыграна как символическая граница между «внутренним» помещением и «внешним». В таком случае эркер может использоваться совсем иначе, нежели сама комната. Например, в нем можно устроить зимний сад. Эркеры в «Образцовом квартале 3» имеют панорамное остекление. Высота от пола до окна составляет всего 56 см.

В эркере можно расположить место для чтения, как часть домашней библиотеки, рабочее место. Кому-то придется по душе идея установить столик и кресла для «чайно-кофейной» гостиной. Пространство может быть решено и как игровая комната, и как мастерская.

Эркер станет еще уютнее при правильном подборе штор. В зависимости от стороны, света, на которую выходят окна, можно использовать плотные, ниспадающие мягкими складками шторы или воздушные занавески. Обрамление простой конфигурации, но с интересным ярким рисунком – беспроигрышный вариант для игровой комнаты. Роллеты настроят на деловой лад, что требуется для рабочего кабинета.

И другие бонусы

Менее десятой части застройщиков на петербургском рынке вводят объекты в эксплуатацию досрочно. Еще меньше тех, кто строит не только быстро, но и с качеством. ЖК «Образцовый квартал 3» – это пример, когда досрочное завершение строительства становится по-настоящему приятным сюрпризом для будущих жителей.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Уже полностью смонтированы системы отопления и вентиляции, завершены кровельные и фасадные работы. Полным ходом идет отделка лестниц и парадных. Завершение благоустройства и озеленения территории – вопрос ближайшего месяца. В энергоснабжающие организации уже поданы документы для получения справок о надлежащем присоединении к сетям. Дома получили милицейский адрес: город Санкт-Петербург, поселок Шушары, улица Образцовая, дом 7, корпус 1, строения 1-3.

В «Образцовом квартале 3» до конца лета действуют специальные цены. Еще одним бонусом будет приобретение оставшихся квадратных метров с беспроцентной рассрочкой от застройщика до сдачи дома.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya