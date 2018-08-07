Осень близко: пробки в Петербурге усиливаются. Дорожные работы осложняют ситуацию

С началом августа дорожное движение в Санкт-Петербурге стало уплотняться. Вероятно, сказываются активные дорожные работы, возобновившиеся после чемпионата мира по футболу, а также близкое завершение сезона летних отпусков.

Утром 7 августа максимальная загруженность дорог составила 5 баллов, что на 1 балл больше, чем обычно в летние дни, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

В настоящее время сохраняются четыре основные пробки на КАД: на севере, на внешнем кольце перед съездом на проспект Культуры и на обоих кольцах между Мурманском шоссе и вантовым мостом. На внутреннем кольце после проспекта Культуры, где будут ремонтировать три полосы, затор пока небольшой. Пользователи «Яндекс.Карт» отмечают, что пока работы ведутся только в левом ряду.

Народная улица стоит перед ремонтируемым Володарским мостом – там ограничивают движение, закрывая по одной полосе.

Самыми загруженными магистралями за утро, по данным «Яндекса», стали: проспект Славы – Народная улица к Московскому (9 баллов), Заневский проспект – проспект Косыгина в центр (7 баллов), Пискарёвский проспект в центр (6 баллов).

На ряде магистралей был отмечен необычно плотный трафик, не характерный для данного времени. Это проспект Славы – Народная улица к Московскому (9 баллов, что на 4 балла выше обычного), Коломяжский – Парашютная в центр (5 баллов, что на 4 балла выше обычного), проспект Культуры – Тихорецкий проспект из центра (5 баллов, что на 3 балла выше обычного).

Крупнейшими пробками сегодня на данный момент были:

9:40, внешняя сторона КАД, 11 км, от Октябрьской набережной до Колтушского шоссе. Пробка продержалась 40 минут.

9:59, внутренняя сторона КАД, включая Большой Обуховский мост (вантовый), 7,7 км, от Мурманского шоссе до виадука над железной дорогой. Пробка продержалась 50 минут.

9:59, внешняя сторона КАД, 7,6 км, от Выборгского шоссе до Горского шоссе. Пробка продержалась 2 часа.

9:35, Мурманское шоссе, Народная улица, Володарский мост, 4,7 км, от КАД до Ивановской улицы. Пробка продержалась 2 часа 20 минут.

9:22, Октябрьская набережная, 4,6 км, от КАД до улицы Новоселов. Пробка продержалась 1 час.

Отметим, что вчера, в понедельник, 6 августа, загруженность дорог превышала норму на 1 балл в течение всего дня: утром максимум также составил 5 баллов, вечером – 7 баллов, днём в среднем было 4 балла.