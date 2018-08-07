Усманов продал свою долю в «Арсенале». Конфликт акционеров в клубе английской премьер-лиги завершен

Российский бизнесмен Алишер Усманов продал свой 30-процентный пакет акций английского футбольного клуба «Арсенал», который он собирал более 10 лет, главному акционеру команды.

Акции Усманова приобрел американский магнат Стэн Кронке за 550 миллионов фунтов стерлингов. Об этом 7 августа сообщает Financial Times.

Российский олигарх купил первую долю в лондонском клубе в августе 2007-го, когда компания Red & White Holdings Ltd, соучредителем который был Усманов, приобрела 14,5% акций у бывшего вице-президента «Арсенала» Дэвида Дейна. Примерно в то же время американец Стэн Кронке вложился в свой первый европейский актив, которым и стали «канониры». С тех пор бизнесмены пытались нарастить свои доли. Так, в 2016-м Усманов объявил о том, что приобретет акции Фархада Мошири, и после этого стал вторым по величине акционером. Кронке, в свою очередь, смог консолидировать в своих руках 67,05%, обогнав, например, россиянина при покупке доли Нины Брейсвелл-Смит. В итоге американец взял под свой контроль управление клубом, а Усманов не вошел в совет директоров. Информация о том, что российский бизнесмен готов продать свою долю, появилась в конце июля.

Стэн Кронке — крупный американский спортивный магнат, которому, помимо «Арсенала», принадлежат несколько футбольных, хоккейных и баскетбольных клубов. Среди крупнейших активов американца — баскетбольный клуб Denver Nuggets и команда по американскому футболу Los Angeles Rams.