Россию снова обвинили в подготовке вмешательства в президентские выборы. На этот раз - на Украине

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Кремль готовит вмешательство в выборы, которые пройдут в марте 2019 года, и в этом не сомневаются ни в Киеве, ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне.

Как пишет 7 августа РБК, украинский лидер поручил Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) заняться противодействием возможному вмешательству России в выборы.

«И в Киеве, и в Брюсселе, и в Вашингтоне, да и в абсолютном большинстве западных столиц нет никаких сомнений о том, что Кремль готовит масштабные вмешательства в избирательные процессы, чтобы сломать опасное для агрессора европейское единство и солидарность с Украиной, внести раскол в трансатлантический альянс и поддержать силы популистов, националистов и евроскептиков», — цитирует агентство Порошенко.

Он подчеркнул, что выборы 2019 года должны определить темпы и качество развития Украины, а также ее взаимодействия с другими странами в среднесрочной перспективе.

Россию уже обвиняли во вмешательстве в выборы в других странах, в частности в США. Москва все обвинения отвергает.

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года. Действующий глава государства Петр Порошенко пока не объявил официально о том, будет ли выставлять свою кандидатуру.