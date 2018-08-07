18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+19°C
/ Завтра: +23
$ 63.54р
73.56р
12:50 07.08.2018
Расширенный поиск

Строительство
Публикуется на правах рекламы
07.08.2018 10:19
Печать

На каких этажах предпочитают жить петербуржцы?

На каких этажах предпочитают жить петербуржцы?

Петербургская недвижимость

«Петербургская Недвижимость» провела опрос в социальных сетях и выявила топ этажей, которые рассматривают в первую очередь при покупке жилья. 

По итогам опроса, первое место занимают квартиры на 4-5-м и 24-25 этажах. За них отдали равное количество голосов – по 21%. И если 4-5 этаж занимают лидирующие позиции уже третий год, то тренд на последние этажи наметился недавно. 

По словам представителя пресс-службы «Петербургской Недвижимости», тому есть несколько причин: «Портрет покупателя значительно изменился в последние годы и стал моложе – 25-35 лет. Это прогрессивная категория покупателей, которая ценит простор и видовые характеристики. Так, в компании Setl City с каждым годом набирают популярность квартиры уникального формата High Flat (разработка Setl City) с высокими потолками до 3 м и увеличенными окнами, которые располагаются на последних этажах. Виды – одно из главных преимуществ таких квартир. Например, в ЖК «Невские паруса» открываются потрясающие панорамы на Неву, а в ЖК «МореОкеан», на Яхтенной улице, на весь Приморский район». 

На втором по популярности месте – 1-3 этажи. Квартиры, расположенные на такой высоте, как правило, востребованы у покупателей из регионов, которые привыкли жить в малоэтажных домах. Также их выбирают семьи с детьми из соображений эргономики: можно быстрее подниматься с малышами и их самокатами, велосипедами или колясками. На первых трех этажах квартиры покупают взрослые дети своим пожилым или маломобильным родителям. 

На третьем месте, как и три года назад, «золотая середина» – 6-7 этажи.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Невские паруса" -  застройщик ООО «Евростройпроект», разрешение на строительство 78-12029720-20150 от 09.04.2015 г, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/nevskie-parusa/declarations

ЖК "МореОкеан" -  застройщик ООО "Сэтл Сити", разрешение на строительство № 78-015-0539-2017 от 30.01.2017, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/moreokean/declarations

Новости компаний
Setl City
07.08.2018 11:38

Setl City сдала вторую очередь ЖК «Невские паруса»

Setl City ввела в эксплуатацию вторую очередь жилого комплекса комфорт-класса «Невские паруса» в Невском районе Петербурга. Проект реализуется в живописном месте – прямо на берегу Невы
Петербургская недвижимость
07.08.2018 10:19

На каких этажах предпочитают жить петербуржцы?

«Петербургская Недвижимость» провела опрос в социальных сетях и выявила топ этажей, которые рассматривают в первую очередь при покупке жилья
ГК «Эталон»
06.08.2018 15:33

В Группе «Эталон» поздравили 6000-го покупателя с начала 2018 года

В центральном офисе «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») в преддверии профессионального праздника – Дня строителя – поздравили 6000-го покупателя c начала 2018 года. Артемий и Татьяна стали счастливыми обладателями квартиры в жилом комплексе «Московские ворота»
Группа компаний «ЦДС»
06.08.2018 15:32

Более ста региональных партнёров Группы ЦДС встретились в Санкт-Петербурге

Группа ЦДС провела II Ассамблею региональных партнеров. Мероприятие собрало более 100 партнеров застройщика из 33 субъектов Российской Федерации.
Setl City
06.08.2018 15:13

Setl City ввела в эксплуатацию общеобразовательную школу в ЖК «Солнечный город»

В Красносельском районе появилась новая общеобразовательная школа: компания Setl City за свой счет построила учреждение на 1375 ребят с двумя бассейнами в ЖК «Солнечный город». Новая школа расположена на пр. Ветеранов, д.173, к.4, стр.1. Открытие запланировано на 1 сентября 2018 года
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
06.08.2018 12:10

Банк «Санкт-Петербург» начинает работать со счетами застройщиков по 214-ФЗ

Банк «Санкт-Петербург» предлагает клиентам новую услугу - банковское сопровождение расчетного счета застройщика. Такие счета стали необходимы всем застройщикам в соответствии с изменениями в 214-ФЗ, вступившими в силу в июле текущего года
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
06.08.2018 11:47

«Победа» увеличила долю маршрутов из регионов России до 46%

Низкобюджетная авиакомпания «Победа» открыла продажу билетов на внутрироссийские рейсы осенне-зимнего расписания полетов 2018-2019гг.
Магазин "Кей"
06.08.2018 10:30

Новинки от Xiaomi в КЕЙ: ожидание и реальность

Презентованные новинки Redmi S2 и Redmi Note 5 уже на стендах в КЕЙ, рассмотрим их подробно
Фото: пресс-служба Галамарт
03.08.2018 16:31

Неожиданный союз: акция Галамарта и Kari стартовала по всей стране

Два крупнейших магазина в России – Kari и Галамарт запустили масштабную маркетинговую компанию, объединившую их покупателей. Магазин постоянных распродаж и обувная сеть организовали совместную акцию* как раз накануне приближающегося Дня знаний
ГК «Эталон»
03.08.2018 13:19

Группа «Эталон» заключила новый контракт на рынке внешнего заказа

АО «УСР Нулевик» в составе «ЭталонСтроя» (производственного блока Группы «Эталон») заключило договор с ООО «СК Вектор»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
03.08.2018 12:03

Регистрация в Единой биометрической системе

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» начинает сбор биометрических данных граждан РФ для их регистрации в Единой биометрической системе.
Setl Group
03.08.2018 11:12

Setl Group выплатил 3-й купонный доход по биржевым облигациям серии 001Р-01

2 августа 2018 г. ООО «Сэтл Групп» исполнило обязательство по выплате 3-го купонного дохода по облигационному займу серии 001Р (ISIN-код RU000A0ZYEQ9), размещенному в рамках утвержденной Программы Биржевых облигаций общим объемом 25 млрд руб.