На каких этажах предпочитают жить петербуржцы?

Петербургская недвижимость

«Петербургская Недвижимость» провела опрос в социальных сетях и выявила топ этажей, которые рассматривают в первую очередь при покупке жилья.

По итогам опроса, первое место занимают квартиры на 4-5-м и 24-25 этажах. За них отдали равное количество голосов – по 21%. И если 4-5 этаж занимают лидирующие позиции уже третий год, то тренд на последние этажи наметился недавно.

По словам представителя пресс-службы «Петербургской Недвижимости», тому есть несколько причин: «Портрет покупателя значительно изменился в последние годы и стал моложе – 25-35 лет. Это прогрессивная категория покупателей, которая ценит простор и видовые характеристики. Так, в компании Setl City с каждым годом набирают популярность квартиры уникального формата High Flat (разработка Setl City) с высокими потолками до 3 м и увеличенными окнами, которые располагаются на последних этажах. Виды – одно из главных преимуществ таких квартир. Например, в ЖК «Невские паруса» открываются потрясающие панорамы на Неву, а в ЖК «МореОкеан», на Яхтенной улице, на весь Приморский район».

На втором по популярности месте – 1-3 этажи. Квартиры, расположенные на такой высоте, как правило, востребованы у покупателей из регионов, которые привыкли жить в малоэтажных домах. Также их выбирают семьи с детьми из соображений эргономики: можно быстрее подниматься с малышами и их самокатами, велосипедами или колясками. На первых трех этажах квартиры покупают взрослые дети своим пожилым или маломобильным родителям.

На третьем месте, как и три года назад, «золотая середина» – 6-7 этажи.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Невские паруса" - застройщик ООО «Евростройпроект», разрешение на строительство 78-12029720-20150 от 09.04.2015 г, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/nevskie-parusa/declarations

ЖК "МореОкеан" - застройщик ООО "Сэтл Сити", разрешение на строительство № 78-015-0539-2017 от 30.01.2017, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/moreokean/declarations