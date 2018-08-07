«Роскачество» проверило школьную форму и нашло нарушения в 60% случаев, но есть позитивная динамика

«Роскачество» провело исследования одежды для школьников. При исследовании, которое проводилось вместе с Минпромторгом России, эксперты закупили школьные брюки из 27 регионов. Выяснилось, что нарушения есть в более чем 60% проверенных товаров, при этом показатель снизился на 20% (по сравнению с 2016 годом), пишет 7 августа РБК.

Для исследования были закуплены 62 пары брюк, которые, как подчеркнули в «Роскачестве», выпущены «самыми популярными брендами» на российском рынке. Основная часть товаров произведены в России, несколько марок также представляли Бангладеш, Белоруссию, Китай, Турцию и Узбекистан.

Эксперты исследовали брюки по 60 параметрам, среди которых ​наличие токсичных элементов и гигроскопичность (способность ткани впитывать и удерживать влагу). Также ткань товаров проверяли на прочность, «усадку» после стирки, качество пошива и на безопасность использованной фурнитуры.

Нарушения различного рода были обнаружены в более чем 60% исследованных товаров, два года назад доля нарушения была более 80%. Проверка выявила, что 22 изделия не соответствовали регламенту по показателю гигроскопичности, 14 пар брюк были с нарушениями требования по способности пропускать воздух. Еще одна распространенная проблема — это несоответствие информации на маркировке изделия его фактическому составу, такие нарушения были найдены в половине исследованных образцов.

«Результаты исследования «Роскачества» подтверждают позитивную динамику», — приводит пресс-служба «Роскачества» слова министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова. Он отметил, что эксперты не обнаружили отклонений по качеству пошива, наличию токсичных веществ, а также по прочности и «усадке» ткани после стирки.