Тайна мертвых уток. Убийца — бактерия

Тридцатиградусная жара привела в Петербург косяк мёртвых уток. Чиновники склонны искать виноватых среди бактерий.

Роман Пименов/Интерпресс

Петербуржцы в последние пару недель стали осторожнее подходить к посиделкам у воды. В жаркие дни сразу в нескольких водоёмах города всплыли тушки уток. Картину дополнило месиво из водорослей. Их Смольный и подозревает в геноциде пернатых. Общественники парируют — проблема может оказаться гораздо сложнее, а её решение сводится к банальному «хватит гадить в водоёмы».

Иммунитет подвёл

Первыми о массовой гибели уток рассказали жители Кировского района Петербурга. Во второй половине июля в реке Новой горожане заметили мёртвые тушки взрослых особей и птенцов. Новая регулярно пополняет сводку экологических бедствий: то вода из неё испускает зловоние, то на поверхности всплывёт «нечто непотопляемое». В марте экологи нашли в Новой сбросы с аэропорта Пулково, теперь водоём оценивают на наличие признаков уголовного преступления.

Но вслед за Новой мор уток пришёл и в более благополучные городские водоёмы. Мёртвых птиц видели в прудах реки Сосновки вдоль улицы Пионерстроя в Красносельском районе, парке Александрино в Кировском районе, парке Интернационалистов во Фрунзенском, в Таврическом саду. «В пруду [на Лени Голикова] много мертвых уток, и никому нет до этого дела», – сообщал «Фонтанке» очевидец.

Озабоченные жители города даже решили реконструировать детектив Агаты Кристи про черных дроздов, и к приемной депутата ЗакСа Сергея Никешина, чтобы обратить внимание на загрязнение, подбросили дохлых уток. Депутат обратился в специальную экологическую лабораторию. Любопытно, что для этого ему пришлось собрать свежие трупы, но проблем не возникло. «Выяснилось, что они не годятся, и нужны «свежие». Вчера пришлось искать и замораживать в холодильнике. Кстати, те, кто подбросил уток ко мне в приемную, могли бы помочь исследованиям, если бы заморозили тушки сами», – рассказывал он «Фонтанке».

Пернатые массово гибнут в Петербурге не впервые. Три года назад смерть подкараулила птиц в водоёме парка Екатерингоф и в одном из прудов Московского парка Победы. Тогда в управлении ветеринарии предположили, что причиной печальной картины стало «воспаление желудочно-кишечного тракта». Недомогание могло возникнуть из-за грибка. При этом эксперты отметили, что не удалось выжить лишь слабым особям, их подвёл иммунитет. На этот раз управление ветеринарии исследовало уток на предмет опасности для человека.

«Ветеринарной службой проведён отбор трупов, они были направлены в нашу государственную ветеринарную лабораторию, и по результатам проведённых исследований все образцы оказались свободными от опасных заболеваний, которые могли бы причинить вред человеку. Такими заболеваниями у нас считаются орнитоз и грипп птиц», — отметил главный специалист отдела организации и контроля противоэпизоотических и профилактических мероприятий управления ветеринарии Петербурга Артем Никитин.

Изучением проблемы занимаются и в центре реабилитации «Сирин». По словам руководителя Ксении Михайловой, в печени погибших уток нашли токсины. Ядовитые вещества накапливались и долгое время отравляли весь организм, поэтому у многих птиц наблюдаются проблемы с сердцем. В центр поступают живые утки в состоянии острого отравления, и пока специалистам удалось спасти только одного крылатого пациента. Какой именно токсин проникает во внутренние органы, ещё предстоит установить, возможно, это целый набор отравляющих ингредиентов.

Токсичные бактерии

Гибель уток в Петербурге пришлась на затяжной период жары. Именно в это время сине-зелёные водоросли, они же цианобактерии, стали активно размножаться в городских водоёмах, застилая их зелёным покрывалом. Один из самых древних организмов на планете любит высокие температуры и отличается прожорливостью : если в воду регулярно попадают биогенные вещества (продукты жизнедеятельности живых организмов), то масса сине-зеленых будет быстро увеличиваться. В Смольном считают, что водоросли могли подкосить утиное население.

«Вся опасность сине-зелёных водорослей заключается в том, что при отмирании они выделяют очень опасные токсины, в этих токсинах не может пребывать ничего живого, кроме новых поколений сине-зелёных. Таким образом они подготавливают почву к развитию новых поколений. Выделяемые токсины могут иметь последствия летальные для млекопитающих, для птиц. Они очень опасны и для человека», — комментирует директор Института озероведения РАН Шамиль Поздняков.

Этим летом сине-зеленые водоросли нанесли визит не только в Петербург. Как пишет издание «Спутник», цианобактерии уже атакуют почти всю центральную часть Балтийского моря. Если жара не спадёт, то этот сезон может стать рекордным по концентрации токсичных водорослей. Схожая ситуация наблюдается в Финском заливе. Ранее департамент здоровья Эстонии рекомендовал жителям страны воздержаться от купания на некоторых местных пляжах. Однако о массовой гибели рыбы или птиц не сообщается.

Эксперты считают, что размножение опасных бактерий в жару могло стать причиной смерти уток и в Лефортовском пруду в Москве. Тушки нашли в старом русле реки Яузы. По словам очевидцев, перед экологической трагедией на воде появилось загадочное багровое пятно, но химических примесей в Яузе не обнаружили. Под подозрение попала патогенная растительность.

По мнению председателя комитета по природопользованию Смольного Александра Кучаева, гибель птиц — следствие жаркой погоды. «Эта проблема не только у нас, но и например, в Германии. Там тоже гибнут утки», — говорит он. Немецкие СМИ писали об инциденте в городе Глаухау. Там у уток диагностировали признаки ботулизма. Возбудителем инфекции, поражающей нервную систему, является одноимённая бактерия, живущая в почве и на дне водоёмов. Микроб вольготно себя чувствует в условиях тёплого климата.

По словам главы Центра экспертиз «ЭКОМ» Александра Карпова, в научной литературе есть сведения об отравлении пернатых сине-зелеными водорослями, однако каждый случай требует отдельного изучения, так как к печальной статистике, как правило, приводит набор причин.

«Иногда птицы травятся, а иногда нет... Почему мы не видим массовой гибели уток в Финском заливе, где такое цветение происходит каждый год? — рассуждает Карпов. — Я не вижу в этом объяснении попытки научного факта, а вижу попытку избавиться от проблемы. Это попытка переложить ответственность на внешние силы природы, неподвластные человеку».

Карпов отмечает, что для всестороннего изучения проблемы нужны системные исследования с конкурирующими гипотезами.

Не гадить в воду

В центре «Сирин» для спасения уток горожанам советуют избавиться от привычки их подкармливать. При сокращении кормовой базы птицы будут выбирать для базирования дикие водоёмы, где для них безопаснее.

Что касается расплодившихся сине-зелёных водорослей, то, по словам директора института озероведения РАН Шамиля Позднякова, бороться с ними сложно, потому что этот вид отличается высокой устойчивостью. И в процессе воздействия на него можно уничтожить другие живые организмы.

Александр Карпов ёмко сформулировал главный и самый очевидный способ сохранения городских водоёмов в здоровом состоянии. «Не надо гадить в воду», — сказал он.

Елена Ваганова, "Фонтанка.ру"