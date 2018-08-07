Мельдоний стал официально запрещенным спортивным препаратом в России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление «Об актуализации перечня запрещённых для использования в спорте субстанций и методов» 7 августа. Теперь список препаратов, которые нельзя принимать профессиональным спортсменам, пополнился мельдонием, адростероном, тимозином и другими. Перечень актуализирован в соответствии с международными стандартами Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщает сайт правительства России.

Сам перечень был утвержден в марте 2017 года. Поправки к нему подготовил Минспорт. Список запрещенных для применения спортсменам препаратов ежегодно обновляется WADA.

Россия тем временем готовится стать членом МОК. Международный Олимпийский комитет готов принять Россию после перенесенных санкций и реформ в спортивной сфере. Об этом 20 июля заявил президент МОК Томас Бах во время пресс-конференции в Лозанне. После серии расследований о массовом употреблении допинга российскими спортсменами и якобы подмены допинг-проб во время Олимпиады в Сочи МОК в декабре 2017 года принял решение на время исключить Олимпийский комитет России (ОКР) и наложить на него штраф в размере 15 млн долларов. На Олимпиаду в Пхенчхане российские атлеты допускались в индивидуальном порядке и в статусе «спортсмены-олимпийцы из России» (OAR). При награждении использовался флаг МОК.