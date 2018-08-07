Пушкинский пристав переселил 11 коров, выполняя решение суда

Выселением коров пришлось заниматься судебному приставу в Пушкинском районе Петербурга, чтобы выполнить решение третьей ветви власти.

Как сообщили 7 августа в управлении ФССП по городу, под гнев соседей попали две сестры-фермеры, державшие на своем участке 11 коров. Жителей пригорода Северной столицы не устраивало стадо под боком, поэтому они пошли в суд, где выиграли. Суд постановил: ликвидировать крупный рогатый скот с участка.

Выполнить это решение оказалось не так-то просто: на улицу коров не выгнать. Приставу-исполнителю пришлось подойти к ситуации нестандартно. Он предложил сестрам-фермерам продать участок и купить новый в том месте, где коровы не будут вызывать ни у кого раздражения.

«Участок выкупил один из взыскателей, а женщины вместе со своими рогатыми любимицами – Майей, Зарей, Розой и другими переехали на более выгодное место», – заявили в пресс-службе, добавив, что переезд и процесс адаптации прошли для животных без осложнений.

«Во время исполнительных действий ни одна корова не пострадала», – заверили также приставы.