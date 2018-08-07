На петербургской заправке в Hyundai Solaris обнаружен мертвый мужчина

Для 32-летнего жителя Кировска утро 6 августа оказалось вовсе недобрым. В его машине умер знакомый.

Как стало известно «Фонтанке», водитель Hyundai Solaris сам обратился в дежурную часть 24 отдела полиции в Невском районе. Он рассказал, что в 9 утра на заправке на проспекте Большевиков, 44, обнаружил, что его приятель, сидящий на пассажирском сиденье, не дышит. Погибший мужчина – ровесник владельца иномарки, проживал в Ропше.

Признаков насильственной смерти при внешнем осмотре трупа не обнаружено, тем не менее тело отправлено на судебно-медицинское исследование в морг. Следственный комитет проводит проверку.