В Сеуле прошли обыски в компании, объявившей о находке «Дмитрия Донского»

Полиция Сеула провела обыски в офисах южнокорейской компании Shinil Group, которая в середине июля сообщила о найденном на дне Японского моря броненосном крейсере «Дмитрий Донской», входившем в состав Российского императорского флота в начале XX века. Об этом 7 августа сообщает РБК со ссылкой на агентство Yonhap.

Правоохранители подозревают компанию в мошенничестве после жалобы группы инвесторов. По информации Reuters, после объявления об обнаружении крейсера акции Shinil Group выросли на 139%. Причиной роста стало сообщение компании о том, что в трюмах «Дмитрия Донского» находится 200 т золота. Позднее в компании извинились за то, что привели непроверенные данные о грузе золота и его возможной стоимости. Главе Shinil Group Чой Юн Секу запретили покидать Южную Корею.

По данным компании, крейсер лежит на глубине 434 м в 1,3 км от острова Уллындо к востоку от Южной Кореи. Компания сообщила, что планирует поднять корабль со дна, так как его палуба сохранилась в хорошем состоянии.

Крейсер спустили на воду в 1883 году, его длина — 90 м, ширина — 15,8 м, максимальная скорость — 16 узлов, экипаж — 515 человек. Корабль был вооружен артиллерией и несколькими торпедными аппаратами. Во время Русско-японской войны 1905 года «Дмитрия Донского» атаковали несколько японских крейсеров в Корейском проливе. После двухдневного сражения экипаж отказался сдаться и затопил крейсер.