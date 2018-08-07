В сестрорецких автобусах искали бомбу. «Террористом» оказался шестиклассник

Полицейские Курортного района Петербурга обыскали несколько автобусов в Сестрорецке 6 августа. Искали бомбу.

Как стало известно «Фонтанке, сообщение с текстом «у нас в автобусе бомба» поступило около четырех часов дня в службу «112». Сотрудники ОМВД России по Курортному району проверили транспорт на маршрутах №211, 311, 314, 315, но взрывных устройств так и не обнаружили.

Как «Фонтанке» сообщили в ГУ МВД России, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность сообщившего о возможной угрозе.

Хулиганом оказался 12-летний ученик местной школы, который решил таким нехитрым способом побороть скуку. Телефон был зарегистрирован на маму, биллинг показал точное местонахождение ребенка.