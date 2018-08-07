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Общество
07.08.2018 08:44
Печать

В Минпромторге назвали размер штрафов за недолив топлива на АЗС. Первое нарушение обойдется в полмиллиона

В России ужесточат ответственность за недолив топлива на автозаправочных станциях Штрафы будут оборотными. За первое нарушение придется заплатить не менее 500 тысяч рублей.

Как 7 августа рассказал в интервью «Комсомольской правде» министр промышленности и торговли Денис Мантуров, законопроект об ужесточении ответственности за недолив бензина на автозаправочных станциях уже подготовлен. По его словам, документ предусматривает штраф за недолив топлива в размере 1% от выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тысяч рублей. А за повторное нарушение — уже 3%, но не менее 2 миллионов рублей.

Министр не уточнил, кто является разработчиком документа и сроки его внесения в Госдуму.

Руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов ранее заявлял, что оборотные штрафы предложило ввести его ведомство. Он называл те же размеры штрафов, о которых рассказал Мантуров. По оценке Росстандарта, недолив топлива на заправках составляет от 1 до 20%.

4 июля Федерация автовладельцев России рассказала, что на 76% российских АЗС наливают меньше бензина, чем указано в чеке. Независимый топливный союз заподозрил Федерацию в клевете, однако не стал отрицать, что бензина в баке может быть чуть меньше. По их мнению, причина в банальном испарении.

 

 

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