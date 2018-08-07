Пожар выгнал на улицу более 400 постояльцев Park Inn by Radisson у Московского вокзала

Постояльцам и сотрудникам отеля Park Inn by Radisson в центре Петербурга пришлось подняться по пожарной тревоге около 4-х часов утра. 411 человек провели более получаса возле здания по Гончарной улице, 4, в ожидании, когда их запустят обратно и дадут выспаться.

ГУ МЧС по Петербургу 7 августа сообщает, что причиной предрассветного переполоха стало неисправное электрооборудование на минус втором этаже – из-за него огонь охватил площадь в пять квадратных метров.

В пресс-службе добавляют, что к 4:22 огонь уже был потушен, а взволнованные постояльцы отеля смогли, наконец, забраться обратно в постели. В Park Inn by Radisson «Фонтанке» подтвердили факт возгорания, но от более подробных комментариев воздержались.