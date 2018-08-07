На Украине объяснили исчезновение президента. Порошенко ездил в Евросоюз за свой счёт

Президент Украины Порошенко с 29 июля по 5 августа находился в частной поездке в Евросоюз, где провел ряд встреч. Об этом 7 августа сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера, в которой отреагировали на слухи об «исчезновении» главы государства.

В администрации подчеркнули, Порошенко оплатил поездку строго со своего собственного счета и опровергли данные о том, что украинский президент ездил отдыхать в Испанию. При этом не стали уточнять, какие именно страны посетил Порошенко.

Ранее украинские СМИ обратили внимание, что президент страны отсутствовал на рабочем месте с 30 июля, а последний раз на публике его видели 29 июля, на мероприятиях, посвященных годовщине крещения Киевской Руси.