СМИ узнали о предстоящем подорожании колбасы и полуфабрикатов. Цены могут вырасти на 12 процентов

О резком повышении цен на сырьё сообщили несколько крупных мясопереработчиков, среди которых «Останкино» и «Дымов». Об этом 7 августа пишут «Ведомости». Издание отмечает, что оптовые цены растут быстрее, чем в прошлые годы, а традиционного летнего снижения не произошло.

По данным производителей, свинина с 16 июля подорожала на 20%, индюшатина с 15 мая на 40%, курятина – на 25%. Также увеличились сроки поставок, а поставщики стали нарушать обязательства, продавая мясо дороже, чем по договору.

Исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина сообщила, что в рознице цена может в ближайшее время вырасти на 5–12%. Представитель крупного ритейлера отметил, что речь может идти о 10%.

Представитель «Мираторга» объясняет повышение стоимости свинины теплым летом. В свою очередь президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев считает происходящее на рынке результатом подорожания кормов. Однако он указывает, что рост цен происходит из-за снижения конкуренции на рынке после введенного в декабре прошлого года запрета на импорт мяса из Бразилии.

«Запрет импорта создал дефицит, цены на сырье выросли до исторического максимума», – сообщил «Ведомостям» председатель совета директоров «Останкино» Михаил Попов.