Подготовку теракта в Казанском соборе довели до суда. За это дело Путин благодарил Трампа

Московский окружной военный суд рассмотрит дело о подготовке террористического акта в Казанском соборе Петербурга. Из пяти задержанных ФСБ фигурантов остался один, восемнадцатилетний Евгений Ефимов.

Уголовное дело Ефимова поступило судье Роману Кифоренко, следует из обновленной выгрузки военсуда. К рассмотрению пока не назначено. Как правило, процессы над петербуржцами проходят на базе Ленинградского окружного военного суда.

Евгений Ефимов обвинен по статье 205 УК «Приготовление к теракту» и 223.1 УК «Изготовление взрывчатого вещества». По версии следственной службы УФСБ Петербурга и области, в 2017 году молодой человек увлекся идеями ислама, зачастил в Соборную мечеть, познакомился с единоверцами. В кружок входили пять человек. 8 ноября мужчина по имени Мансур, эмиссар запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», одобрил план по самоподрыву Ефимова в Казанском соборе, хотя выдвигались и другие предложения. Например, взорвать расположение ОМОНа на набережной канала Грибоедова или напасть с ножом на прохожих.

По неофициальной версии, переписку Ефимова с Мансуром перехватило ЦРУ и передало информацию в ФСБ. Эти данные российская контрразведка обработать успешно не смогла. Ефимов почти закончил изготовление бомбы в арендованном гараже. За неделю до запланированного теракта, 10 декабря, хозяин бокса пришел проведать имущество и учуял резкий химический запах. Молодого человека задержали. Владимир Путин поблагодарил ЦРУ через Дональда Трампа.

Ефимов вину признал. Его адвокат Александр Почуев своеобразно исполнил свою функцию, сыграв на стороне обвинения. Четверку вероятных сообщников ФСБ тоже задержала, но доказать причастность к теракту не смогла и вывела фигурантов из основного дела. Небольшие сроки за несообщение о теракте (статья 205.6 УК) получили Шамиль Омаргаджиев и Алисхан Эсмурзиев. Фируз Калавуров обвинен в том же, но вину не признает. Его дело слушает Смольнинский суд. Уроженец Казахстана Антон Кобец продолжает оставаться под следствием. 6 августа ФСБ обратилась в Выборгский суд с ходатайством о продлении ареста.