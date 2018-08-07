Медведев: Войну в Южной Осетии вызвало преступное поведение Саакашвили

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что войну в Южной Осетии в 2008 году можно было предотвратить, если бы на аморальное и преступное поведение возглавлявшего тогда Грузию Михаила Саакашвили и его приспешников. Об этом он заявил в интервью газете "Коммерсантъ".

"Если бы не безответственное, аморальное, преступное поведение Саакашвили и его приспешников, никакой войны бы не было", – подчеркнул глава кабмина. По его словам, вооруженный конфликт не был неизбежным, хотя в то время и "была высокая степень напряженности".

Медведев напомнил, что эта напряженность возникла еще в 1990-е годы. "Я вспомнил, как в 1990 году из Сочи приехал впервые в жизни на территорию Абхазии – тогда, соответственно, в составе Грузии, – рассказал Медведев. – И во время разговора с обычными людьми в каких-то ресторанчиках, еще где-то я почувствовал, что у них очень сложное отношение к тем процессам, которые в республике уже к тому времени набирали обороты, и к представителям близких этносов. То есть напряжение уже тогда чувствовалось на бытовом уровне".

"Поэтому корень проблем, конечно, заключается в том, что было в 1990-е годы, в тех решениях, которые принимала в 1990-е годы власть в Тбилиси и которые не были приняты ни в Абхазии, ни в Южной Осетии, – считает премьер. – Вследствие этого возник конфликт, были введены миротворцы". По его словам, до 2008 года удавалось сбалансировать все эти негативные процессы, выступления, а также проявления насилия. "А в 2008 году правительство Грузии во главе с президентом дало зеленый свет агрессии, и произошло то, что произошло, – заключил глава правительства. – Это не было неизбежно. Это, безусловно, являлось субъективным выбором Саакашвили и его окружения".