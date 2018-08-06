ЛГБТ-священника, не явившегося в суд, задержали в петербургской столовой

Сотрудники полиции вечером 6 августа задержали ЛГБТ-активиста Александра Хмелева. Как сообщают его соратники, днём его не дождались в Московском районном суде.

По словам активистов, Хмелева, называющего себя также пресвитером Ассоциации общин Апостольской традиции в Кельтской Церкви Германии, задержали в столовой у станции метро Владимирская, где проходило собрание политсовета движения «Солидарность». Ранее в отношении Хмелева был составлен протокол по административной статье 20.2 часть 8 (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). ЛГБТ-священника обвиняют в участии в несанкционированном митинге в защиту секс-меньшинств на Дворцовой площади 4 августа.

Согласно закону, активисту могут присудить 150-300 тысяч рублей штрафа, арестовать до 30 суток или отправить на обязательные работы. Как отмечают правозащитники, днём 6 августа Хмелев не явился в Московский районный суд на рассмотрение административного дела, в связи с чем и был задержан вечером. На данный момент он находится в 29 отделе полиции.

Напомним, что 4 августа на Дворцовой площади во время байк-фестиваля полицейские задержали порядка 30 человек с радужными флагами. Активисты намеревались выступить в защиту прав секс-меньшинств. 6 августа суды рассмотрели административные дела минимум двоих задержанных, присудив им штрафы 10 и 15 тысяч рублей.