СК присмотрелся к адвокатским контрактам в фонде доктора Лизы и возбудил уголовное дело

Почти два миллиона ущерба насчитали следователи после анализа контрактов фонда «Справедливая помощь доктора Лизы» с адвокатами. Двух защитников, считает следствие, благотворителям много.

О возбуждении уголовного дела по статье «Злоупотребление полномочиями» 6 августа сообщает агентство «Москва». Как сообщили изданию источники в правоохранительных органах, в июле 2017 года фонд заключил контракт с адвокатом Анной Агранович. Она должна была консультировать подопечных благотворительной организации, помогать с письмами и обращениями. Однако аналогичные услуги фонд с 2015 года по действующему контракту получал от юриста Александра Куликовского. Ущерб следствие оценивает в 1,79 млн рублей.

Позже глава попечительского совета фонда Михаил Федотов объяснил, что претензий к прежнему руководству, связанных с хищениями и растратами, у него нет. Следственный комитет, уточнил он, проверяет тот период работы фонда, в который его возглавляла журналистка Ксения Соколова. В июле 2018 года попечители рекомендовали разорвать с ней контракт.

Основательница фонда Елизавета Глинка погибла во время авиакатастрофы 25 декабря 2016 года. Самолет Ту-154 российского Минобороны, выполнявший рейс из Сочи в сирийскую Латакию, разбился над Черным морем.

На борту, кроме доктора Лизы, находились 92 человека. В том числе съемочные группы Первого канала, НТВ и телеканала «Звезда», а также основной состав ансамбля имени Александрова, который летел в Сирию поздравить с Новым годом российских военных.