РПЦ предложила прекращать дела об оскорблении чувств верующих, если авторы шутливых постов покаются

Русская православная церковь выдвинула ультиматум прекращения уголовных дел об оскорблении чувств верующих. Оно возможно, если последует покаяние в «издевательстве над святыней».

Заявление зампреда синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе размещено 6 августа на сайте РПЦ. По его мнению, 148-я статья УК защищает достоинство верующих от унижения, и ее существование «полностью удовлетворяет международно признанной цели защиты прав граждан по религиозному признаку».

Представитель РПЦ единственным условием уступки видит признание вины.

«Если лицо, в отношении которого ведется расследование, признает свою вину, сожалеет о содеянном издевательстве над святыней, то любой верующий человек призван ходатайствовать о прекращении уголовного преследования, предусмотренным статьей 25 УПК «Примирение сторон», – считает Кипшидзе. Он призвал следователей, судей и заявителей, считающих себя православными верующими, к тому, чтобы большинство, а желательно все производства по оскорблению чувств верующих заканчивались именно примирением.

В схеме православного правосудия места оправдательным приговорам не нашлось.

Вахтангу Кипшидзе 13 августа исполнится 37 лет. Выпускник международно-правового факультета МГИМО МИД России. Входит в группу экспертов по свободе религии и убеждений ОБСЕ.

Уголовная ответственность за нрушение права на свободу совести и вероисповеданий (статья 148 УК) введена в июне 2013 года. За публичные действия в целях оскорбления религиозных чувств, предусмотрено лишение свободы до года. Если они совершены в церкви – до трех лет. Поводом для поправок в УК стал панк-молебен Pussy Riot в храме Христа Спасителя на Волхонке В 2017 году в России, по данным судебного департамента Верховного суда, осуждены десять человек по 148-й статье, в 2016-м – шесть.

Индустриальный суд Барнаула 6 августа 2018 года начал рассматривать уголовное дело местной жительницы. Мария Мотузная обвиняется в оскорблении чувств верующих размещением в социальной сети графического поста. Следователь его описал так: «Изображение крестного хода, который идет по грязной дороге с лужами, сопровождающееся текстом: «Две главные беды России». Мотузная вину не признает.

Оскорблением чувств верующих суд Екатеринбурга признал в 2017 году ловлю покемонов в местном храме. Блогер Руслан Соколовский получил условный срок, в феврале этого года его жалобу принял ЕСПЧ.

«Примирительная» идея РПЦ совпала с выступлением Mail.ru Group, которая призвала амнистировать осужденных за репосты и дала оценку действиям правоохранителей как «ненормативно жестоким». К Mail.Ru Group относятся, в частности, социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».