Генконсульство России попросило ФБР предоставить доступ к задержанным россиянам

Генконсульство России в Нью-Йорке попросило ФБР предоставить доступ к задержанным в США россиянам. Об этом «РИА Новости» заявил пресс-секретарь дипучреждения Алексей Топольский.

Он отметил, что, согласно регламенту, ответ должен последовать в течение трех дней. При этом пресс-секретарь добавил, что американская сторона может самостоятельно определить срок, в который должен быть предоставлен доступ к задержанным.

Ранее Генкосульство России в Нью-Йорке сообщило, что в ФБР задержала в США четырех россиян по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества. Один из задержанных был арестован в Бостоне и этапирован в Нью-Йорк, еще двое находятся в Лос-Анджелесе. Сейчас выясняется местонахождение четвертого россиянина.

«Данные о том, что это российские граждане, указаны в уведомлении ФБР со слов задержанных», — отметил Топольский.

Он сообщил, что ситуацией с находящимся в Лос-Анджелесе россиянами, вероятнее всего, будет заниматься посольство России в США.