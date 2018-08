Трамп предложил повернуть реки для тушения пожаров в Калифорнии

Президент США Дональд Трамп предложил губернатору охваченного природными пожарами штата Калифорния использовать воду впадающих в Тихий океан рек для тушения огня.

"Губернатор Джерри Браун должен разрешить свободный поток огромного объема воды, приходящий с севера и по глупости перенаправленный в Тихий океан. Эту воду можно использовать для пожаров, сельского хозяйства и чего угодно. Подумайте о Калифорнии с большим количеством воды – это прекрасно! Федеральное правительство быстро это утвердит", — написал он в своем Twitter-аккаунте.

Governor Jerry Brown must allow the Free Flow of the vast amounts of water coming from the North and foolishly being diverted into the Pacific Ocean. Can be used for fires, farming and everything else. Think of California with plenty of Water – Nice! Fast Federal govt. approvals.