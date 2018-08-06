Эффективность 0,005 %. Роскомнадзор заблокировал 65 тысяч IP-адресов в погоне за тремя адресами Telegram

Федеральная служба по надзору в сфере связи (Роскомнадзор) частично рассказала о методах борьбы с мессенджером Telegram. Раскрыть показатели эффективности ведомство вынудила судебная тяжба с коммерческой организацией.

Как сообщил 6 августа глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, Роскомнадзор предоставил в Таганский суд Москвы справку о блокировке подсети американского провайдера DigitalOcean. Она включает 65536 IP-адресов. Тремя пользовался Telegram, о чем федеральной службе просигнализировала программа-анализатор трафика Wireshark.

Несмотря на долю мессенджера, равную 0,000046, Роскомнадзор заблокировал всю подсеть. Ею, в том числе пользовалось ООО «Живая фотография», сайт которого перестал функционировать.

Таганский суд 6 августа отказал «Живой фотографии» в иске к Роскомнадзору, посчитав, что ведомство действовало в пределах полномочий и не ущемляло интересы организации. По мнению властей, подсети блокируются, чтобы предотвратить создание технических условий для приема и обработки сообщений в Telegram, а пользователи IP-адресов должны обращать свои претензии к провайдерам.

13 апреля Таганский суд постановил ограничить деятельность мессенджера Telegram на территории страны, так как руководство сервиса не предоставило ключи шифрования ФСБ. Попытки ограничить деятельность мессенджера безуспешно продолжаются с 16 апреля. В попытках перекрыть пользователям доступ к Telegram Роскомнадзор блокировал миллионы IP-адресов крупнейших компаний провайдеров, в том числе Amazon и Google.