Американским военнослужащим запретили пользоваться фитнес-браслетами

Приложения для телефона и фитнес-трекеры, которые отслеживают местоположение их владельца, запретили использовать солдатам и другому персоналу на американских военных базах.

Такой приказ Пентагона появился 6 августа, сообщает Lenta.ru. Пока Минобороны США запретили использовать приложения на смартфонах, определяющих геопозицию, но меры могут быть расширены вплоть до того, чтобы вовсе отобрать у военнослужащих гаджеты. Уровень запрета будет устанавливаться на каждой базе, в зависимости от степени угрозы безопасности. Так, девайсы могут полностью запретить в Сирии, Ираке и Афганистане.

Появлению подобной инициативы предшествовала утечка данных из фитнес-приложения Flow финской компании Polar. В июле этого года в сеть попали данные о местоположении пользователей, среди которых оказались военные и сотрудники спецслужб. https://m.fontanka.ru/2018/07/09/029/ Зимой того же года фитнес-трекер Strava для велосипедистов и бегунов самостоятельно опубликовал карту, на которой отображалось местоположение пользователей. На ней также можно было разглядеть тропинки вокруг секретных военных баз США.