МИД Британии назвал спекуляцией сообщения об экстрадиции по инциденту в Солсбери

В министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что сообщения о планах властей страны потребовать у России экстрадиции подозреваемых по делу об отравлении в британском Солсбери являются спекуляцией.

Об этом вечером 6 августа сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МИД. По словам представителей британской дипломатии, данные сообщения являются «одним из образцов спекуляции».

В министерстве добавили, что в настоящее время расследование инцидента в Солсбери продолжается. Представитель МИД Соединённого королевства подчеркнул, что официальные заявления по этому поводу должны поступать от полиции.

Власти Великобритании уже подготовили запрос об экстрадиции из России двух подозреваемых по делу о химической атаке в Солсбери на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом 6 августа писала The Guardian со ссылкой на свои источники.