Зенитовец Джорджевич возвращается в аренду в Тулу

Нападающий ФК "Зенит" Лука Джорджевич продолжит сезон в Туле.

"Футбольные клубы «Зенит» и «Арсенал» достигли соглашения о переходе нападающего в тульскую команду на правах аренды до конца сезона-2018/19", – сообщает вечером 6 августа пресс-служба клуба.

Напомним, до начала текущего чемпионата РПЛ,в котором сыграны два тура, нападающие "Зенита" Лука Джорджевич и Армём Дзюба также были в аренде в тульском "Арсенале". Первый домашнийматч нового чемпионата России "Зенит" провел на арене Крестовского острова 4 августа и выиграл благодаря голу Олега Шатова. Артём Дзюба позже "оспорил" его авторство.