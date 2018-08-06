Суд в Петербурге прекратил производство по иску к «Смешарикам». Компания Бондарчука требовала больше 100 млн за Лосяша

Арбитражный суд Петербурга прекратил производство по иску компании «Арт Пикчерс студия» к ООО «Смешарики». Правообладатель требовал взыскать с производителей мультфильмов 126,7 миллионов рублей за упущенную выгоду.

О прекращении производства в картотеке суда сообщается 6 августа. Причины такого решения не уточняются.

Иск к «Смешарикам» компания «Арт Пикчерс студия», основанная продюсером Федором Бондарчуком, подала весной этого года. Позже правообладатель заявил ходатайство о привлечении в качестве третьей стороны компании Odin's Eye Entertainment, с которой изначально «Смешарики» заключили контракт на международный прокат мультфильмов «Смешарики. Начало», «Смешарики. Легенда о золотом драконе» и «Смешарики. Дежавю». Суд поставил, что компания Бондарчука в договоре не фигурировала и в ходатайстве отказал.

«Арт Пикчерс студия» добавила на производство серии мультиков 150 миллионов рублей и рассчитывала вернуть их в том числе за счет проката за пределами России. Однако эти серии так и не были созданы. Как утверждают в ООО «Смешарики», это произошло по вине зарубежного дистрибьютора. Он не выполнил надлежащим образом свои обязательства, а потому и финансовые претензии к производителям мультиков не обоснованы.