Пармезан из Чили, яблоки из Китая: где Петербург ищет замену «санкционке» через четыре года после эмбарго

На смену европейским поставщикам мяса, молока и фруктов пришли бизнесмены из Азии и Южной Америки. В числе стран, которые за последний год в разы увеличили объемы импорта в Северную столицу, - Чили, Уругвай, Китай и Иран.

Татьяна Тимирханова/Интерпресс

К четвертой годовщине эмбарго россияне перестали страдать от отсутствия на полках санкционных продуктов, но качеством пришедших им на смену недовольны. Это следует из результатов опроса холдинга «Ромир». Европейские импортеры уверяют, что справились с последствием антисанкций, но не оставляют попыток вернуться на российский рынок.

Судя по данным таможенной статистики, импортные товары понемногу возвращаются на прилавки Петербурга. Так, в январе – мае 2018 года в СЗФО были ввезены продуты питания из-за рубежа на сумму 3,35 млрд долларов, что на 8% больше, чем год назад. Для сравнения: в 2017 году рост за тот же период составил 7%. Но до показателей 2014 года пока далеко: объемы продовольственного импорта до эмабрго были на 30% больше.

В ходе опроса специалистов «Ромир» 76% респондентов заявили, что отсутствие в продаже продовольствия из США и Европы их не волнует. И только 24% по-прежнему ощущают нехватку каких-либо продуктов. При этом потребительские свойства товаров, заменивших санкционные, не удовлетворяют почти половину (45%) россиян. Такое же количество опрошенных выступило против продления продовольственного эмбарго.

Курица – не рыба

Меньше всего успехи импортозамещения заметны в категории рыбы и морепродуктов. В первом квартале 2018 года (таможенные данные доступны только на этот период. — Прим. ред.) в СЗФО было ввезено 41,1 тысячи тонн такой продукции. Это на 7% больше, чем год назад, но в 1,5 раза меньше, чем до эмбарго. Если в январе – марте 2014 года главными поставщиками были Норвегия (12,1 тысячи тонн), Исландия (10,8 тысячи тонн), Финляндия (5,2 тысячи тонн) и Эстония (6,9 тысячи тонн), то сейчас половину всего объема морепродуктов привозят Фарерские острова (20,9 тысячи тонн), Гренландия (3,1 тысячи тонн) и Чили (7,5 тысячи тонн). А вот Китай, об успехах которого в рыбном импорте «Фонтанка» писала в 2016 году, сократил поставки в четыре раза, до 2,7 тысячи тонн.

Импорт говядины за последний год вырос на 7%, до 25,5 тысячи тонн – ее везут в основном из Южной Америки, а бесспорным лидером в первом квартале стал Парагвай (12,6 тысячи тонн, плюс 14% к 2017 году). Кстати, эта категория импорта меньше всего пострадала от эмбарго, потеряв в объеме только 20% по сравнению с 2014 годом.

А вот иностранные поставщики курицы и свинины продолжают терять рынок. Объемы импорта упали по сравнению с 2014 годом в два и шесть раз соответственно, за последний год снижение составило 24% и 60%. До эмбарго мясо птицы поступало в Россию из США, Венгрии, Нидерландов, Франции, а свинина — из Канады, Германии и Дании. Сейчас лидер в обеих группах – Бразилия, с января по март поставившая в Россию 10,3 тысячи тонн курятины и 2,8 тысячи тонн свинины (в этой категории конкуренцию ей составляет Чили с объемом 2,5 тысячи тонн).

Молочные реки

Импортеры продолжают сокращать присутствие и на рынке молочной продукции. По сравнению с первым кварталом 2014 года поставки сыров и творога в СЗФО из-за рубежа упали в четыре раза, до 6,7 тысячи тонн, сливочного масла — в два раза, до 4,9 тысячи тонн.

До введения антисанкций лидером в обеих группах была Финляндия. В 2014 году она обеспечивала треть всех зарубежных поставок сыров (9 тысяч тонн в январе – марте 2014 года) и половину масла (5,2 тысячи тонн). Также на полках были представлены продукты из Дании, Германии, Литвы и Нидерландов. Теперь лидерство перехватила Белоруссия. В первом квартале 2018 года из этой страны поступило 5,5 тысячи тонн сыров и 4,9 тысячи тонн масла. Конкуренцию в первой категории ей составляют Чили, Уругвай и Сербия. Причем если из Южной Америки поступают преимущественно твердые сорта (прежде всего пармезан), то из бывшей югославской республики — мягкие (в основном брынза). Масло на петербургские прилавки, кроме югославов, отправляет Новая Зеландия. Но с каждым годом меньше, по сравнению с прошлым первым кварталом объем сократился в два раза — до 1,3 тысячи тонн.

Заметный передел рынка произошел и в категории фруктов-овощей. Так, по сравнению с 2014 годом импорт яблок в январе – марте упал в три раза, до 34,7 тысячи тонн. Это сопоставимо с объемом, который четыре года назад ввозила одна Польша (31 тысяча тонн). Также крупными поставщиками были Бельгия и Нидерланды. В первом квартале 2018 года главным импортером яблок в СЗФО выступает Китай: оттуда прибыло 7 тысяч тонн продукции, что в два раза больше, чем год назад. В итоге Поднебесной даже удалось потеснить Сербию, которая после введения эмбарго стала главным преемником Польши, заслужив упреки в реэкспорте. По сравнению с 2017 годом поставки из бывшей югославской республики снизились на четверть – до 6,6 тысячи тонн. В пятерке лидеров также оказались ЮАР, Беларусь и, неожиданно, Иран, который до этого отсутствовал в данных таможенной статистики.

Картофель по-израильски

Но если импорт фруктов в целом падал, то зарубежные поставки некоторых категорий овощей, наоборот, пошли в рост. Например, ввоз картофеля в первом квартале вырос в три раза по сравнению с 2017 годом. До эмбарго в число крупных поставщиков входили Канада и Финляндия. В 2018 году в тройку лидеров (после традиционных Египта и Белоруссии) ворвался Израиль, увеличив поставки в пять раз, до 1,5 тысячи тонн.

Европейские страны, лишившиеся в 2014 году доступа на российский рынок, уверяют, что преодолели последствия антисанкций. К примеру, по данным Союза пищепрома Финляндии, производители молочной продукции из Суоми в 2018 году довели экспорт до докризисных показателей. Самым крупным потребителем финского молока сейчас является Швеция. Масло из Суоми пользуется спросом у французских кондитеров.

Польше удалось справиться с последствиями российского эмбарго благодаря новым рынкам сбыта еще в 2015 году, переместив поставки в Великобританию, Германию, а также в страны Азии и Африки, сообщала аналитическая компания Atradius. А вот Испания ощущает на себе эффект антисанкций до сих пор, заявил на днях журналистам Хосе Мария Посанкос, генеральный директор Fepex, Испанской федерации ассоциаций производителей-экспортеров фруктов, овощей, цветов и живых растений.

Европейские поставщики не оставляют попыток вернуться в Россию окольными путями. По данным Россельхознадзора, с 6 августа 2015 года он уничтожил более 26 тысяч тонн продукции. Чаще всего в печи и под гусеницы бульдозеров попадали польские яблоки и турецкие томаты. Только за последний год было выявлено 7,5 тысячи тонн запрещенной продукции растительного происхождения и свыше 350 тонн – животного.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»