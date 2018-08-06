В США задержаны четверо россиян. ФБР подозревает их в отмывании денег

Граждане России задержаны в США по подозрению в легализации преступных доходов. Об этом 6 августа сообщает российское Генконсульство в Нью-Йорке.

По информации дипломатов, задержания состоялись с 1 по 3 августа сотрудниками нью-йоркского отделения ФБР.

«Один из них был арестован в Бостоне и этапирован в Нью-Йорк, двое, как выяснилось позже из информации Федерального бюро тюрем, находятся в Лос-Анджелесе. Местонахождение четвертого выясняем», – добавили в Генконсульстве.

Россиян подозревают в отмывании денежных средств и сговоре с целью мошенничества.

В конце июля 2018 года 36-летний гражданин России Михаил Малыхин был приговорен в Лос-Анджелесе к 70 месяцам тюрьмы за хищение более 4 млн долларов с дебетовых карт американцев, сообщал Минюст США. Его также задерживало ФБР.

В настоящее время бюро расследует деятельность международной хакерской группы Fin7 (другие названия – Carbanak Group и Navigator Group), в которую входили выходцы из Восточной Европы. Трое граждан Украины уже арестованы, их обвиняют в несанкционированном доступе к миллионам банковских карт под видом легальной бизнес-деятельности компании, имевшей представительства в России, Израиле и других странах.

О связи последних задержаний россиян с делом Fin7 не сообщалось.