«Фонтанка» за 60 секунд — 6 августа

Семак строит «Зенит» как империю — с нуля и на века.

Болельщики же «Зенита» напали на журналистов. То ли фанатам не понравилось, что их шествие снимают, то ли как снимают. Пострадал и фотокор «Фонтанки».

Загадка детской площадки за пять миллионов раскрыта. Оказывается, все дело в цветных шариках вместо песка.

Четверо задержанных после теракта в метро Петербурга больше не обвиняемые. Вербовку в интересах запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» доказать не удалось.

Туроператоры не питают иллюзий: болельщики в Россию вряд ли вернутся. Некоторый подъем рынка обеспечили те, кто не приехал во время мундиаля, убоявшись болельщиков.

В петербургских прудах снова плавают мертвые утки. Что это — зеленые водоросли, кормление булкой или казнь египетская — пока непонятно.

В Петербурге — фестиваль «Точка доступа». Рассказываем, каково это — когда театр вторгается в реальность и забирает зрителей. Главное, ничего не трогать руками — если, конечно, хотите вернуться.

А в городе тем временем — штормовое предупреждение. Устали от жары? Получите.