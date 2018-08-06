Петербургского художника озаботили штрафом за «свободных от забот» ленивцев

Граффитиста Константина Брилевского и его друзей задержали с баллончиками краски возле трансформаторной будки у станции метро «Приморская». Художнику, который по всему городу изображает ленивцев, пришлось заплатить штраф.

Новую работу на трансформаторной будке на Морской набережной Брилевский презентовал 6 августа. Как он рассказал «Фонтанке», охрана к компании молодых людей подъехала накануне, когда роспись уже была закончена и автор делал фото на фоне своего творчества. Будка, как выяснилось, принадлежит компании ООО «Магистраль Северной столицы», оператору ЗСД. Охрана вызвала полицию, и молодых людей доставили в 60-й отдел. Там, как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе регионального МВД, художники получили протоколы об административном правонарушении по статье 7.17. За повреждение чужого имущества молодым людям пришлось заплатить штраф в три тысячи рублей. Брилевский уточнил, что ленивцы пока остались «висеть» на стене, художник намерен обратиться в руководство ЗСД с просьбой согласовать роспись.

«Свободные от забот» ленивцы, как называет их сам автор, появляются на трансформаторных будках по всему городу и даже за его пределами. Фирменный петербургский зверь нарисован, например, в Омске.

Борьбу с граффити в Петербурге ведут не только правоохранительные органы, но и сами горожане. Так, по жалобам петербуржцев на портале «Наш Петербург» коммунальные службы закрашивали изображение Станислава Черчесова, приуроченное к успехам национальной сборной по футболу. Портрет Данилы Багрова на свой вкус изменил борец с ксенофобией. Неизвестные заглянули во двор магазина Castle Rock на Лиговском проспекте, после их визита исчез портрет лидера группы «Алиса» Константина Кинчева. От изображения Виктора Цоя во дворе на Петроградской стороне осталась только надпись с названием сквера.