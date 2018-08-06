Новые закрытия дорог в Петербурге: Дальневосточный и три полосы на севере КАД

На участке внутреннего кольца КАД между развязками с проспектом Культуры и Колтушским шоссе перекроют три полосы движения, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На 13-километровом отрезке (с 28-го по 41-й километр) с 7 по 22 августа АО «ВАД» будет устранять колейность на второй, третьей и четвёртой полосах.

Работы планируется вести круглосуточно, с ограничением пропускной способности в два этапа. Вначале закроют третью и четвёртую полосы, затем вторую. Скорость движения по свободным полосам снизят до 50 км/час.

Напомним, в настоящее время на КАД есть четыре участка с серьёзными ограничениями, где с утра собираются пробки:

внутреннее и внешнее кольца на севере, сейчас пробка там стоит от ЗСД до Выборгского шоссе; на прилегающем участке Парашютной улицы и дороги в Каменку также плотные пробки из-за ремонтных работ;

внешнее кольцо от Шафировского почти до Культуры (там закрыты третья и четвёртая полосы);

внешнее кольцо, из-за работ у пересечения с Мурманским шоссе стоящее почти от Софийской до Кудрово (там также закрыты третья и четвёртая полосы);

внутреннее кольцо, где из-за сужения на вантовом мосту сохраняется пробка от Мурманского шоссе.

До конца октября дорожники должны отремонтировать на КАД 121 километр дорог. Схему работ смотрите на «Фонтанке».

Кроме того, по данным пресс-службы ГАТИ, в Невском районе Петербурга 8 августа вступят в силу серьёзные ограничения:

до 22 августа закроется движение транспорта по Дальневосточному проспекту от улицы Антонова-Овсеенко до улицы Дыбенко;

до 25 августа будет ограничено движение по улице Дыбенко, у дома 8 по Дыбенко.

Напомним, ремонт с ограничением движения по полосам начался сегодня, 6 августа, на Володарском мосту.