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Власть
06.08.2018 18:53
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«Это очень похоже на "дело Литвиненко"». Британские власти потребуют экстрадиции двух россиян по делу об отравлении Скрипалей

Власти Великобритании уже подготовили запрос об экстрадиции из России двух подозреваемых по делу о химической атаке в Солсбери на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом 6 августа пишет The Guardian со ссылкой на свои источники. 

По данным издания, полицейским удалось проследить путь двоих подозреваемых от прибытия в Великобританию и до возвращения в Россию. Королевская уголовная прокуратура подготовила запрос об экстрадиции этих двух человек. Guardian пишет, что Россия точно отвергнет этот запрос, что вызовет эскалацию дипломатического скандала — может пройти «второй раунд» взаимной высылки дипломатов. 

По информации источников издания, решение о подаче запроса на экстрадицию было принято после оживленных споров в правительстве Великобритании. Многие были против «бесполезных политических жестов», однако в итоге запрос все же подготовили. 

«Это очень похоже на "дело Литвиненко" – практически полное повторение пройденного. Полиция точно так же установила людей, которые прибыли — и убыли», – заявил источник в британском правительстве.

Напомним, в 2007 году президент России Владимир Путин отказал в экстрадиции в Великобританию бывшего офицера КГБ Дмитрия Ковтуна и нынешнего депутата Госдумы Андрея Лугового, которых подозревали в отравлении полонием в Лондоне экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.

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