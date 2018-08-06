Santa Fe в новом поколении получил восьмиступенчатый «автомат» и подорожал

Продажи кроссовера Santa Fe нового поколения стартовали в России, сообщает Hyundai. Как пишет 6 августа Autonews, после смены поколения автомобиль получил восьмиступенчатый «автомат». Он подорожал на 25 тысяч рублей: цены на модель начинаются с 1 999 000 рублей.

Теперь в моторной гамме Santa Fe есть 2,4-литровый бензиновый мотор мощностью 188 л.с., сочетающийся с шестиступенчатым «автоматом», и 2,2-литровый 200-сильный «дизель» (от 2 329 000 руб.), сочетающийся с восьмидиапазонной трансмиссией. У всех система полного привода HTRAC с электронным управлением.

Santa Fe предлагается в четырёх вариантах оснащения: Family, Lifestyle, Premier и High-Tech. Стандарт включает:

светодиодную головную оптику,

датчик света,

круиз-контроль,

задний парктроник,

полноразмерное запасное колесо,

повторители указателей поворота в корпусах внешних зеркал,

двухзонный климат-контроль.

Lifestyle включает камеру заднего вида, систему бесключевого доступа в салон и мультимедийный комплекс с поддержкой интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto. Такая машина с бензиновым мотором обойдется в 2 159 000 рублей, а с дизельным — в 2 329 000 рублей.

Версия Premier обогащена цифровой приборной панелью, навигатором, восьмидюймовым дисплеем, вентиляцией передних сидений, дверью багажного отделения с электрическим приводом. Цены – от 2 329 000 и от 2 499 000 рублей за бензин и дизель, соответственно.

Топовый вариант High-Tech (системы активной безопасности Smart Sense, круговой обзор, водительское сиденье с электрорегулировками и памятью, 19-дюймовые диски) доступен только с дизельным мотором по цене от 2 699 000 рублей.