Количество пострадавших после взрыва в Болонье возросло до 55. Один человек погиб

Пожар рядом с болонским аэропортом, где днем 6 августа после ДТП взорвался бензовоз, потушен. Медики спасают пострадавших.

Как сообщает 6 августа La Republica, из 55 пострадавших 14 человек находятся в тяжелом состоянии. Один человек погиб, предположительно он находился за рулем бензовоза.

Пожар тушили с вертолета, огонь перекинулся на соседние машины, в том числе те, которые были припаркованы возле дороги. Из-за взрывов в соседних зданиях вылетали окна, жителей пришлось эвакуировать. Тушение пожара было затруднено из-за очень высокой температуры.

Бензовоз столкнулся с другой грузовой машиной на мосту, задымился и взорвался. Машины провалились на нижнюю трассу, магистраль А-14 перекрыта в обе стороны. Аэропорт Болоньи работает в штатном режиме.