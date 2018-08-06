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Бизнес
06.08.2018 18:30
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Дерипаска законсервирует завод в Карелии из-за санкций. Предприятие 4 месяца работало «на склад»

UC Rusal Олега Дерипаски планирует законсервировать Надвоицкий алюминиевый завод в Карелии. Об этом 6 августа сообщает РБК со ссылкой на представителя компании.

В Rusal рассказали, что после попадания компании в санкционные списки в апреле 2018-го завод потерял рынки сбыта, у него увеличились убытки. Предприятие было ориентировано на американский рынок и последние четыре месяца работало «на склад». Уже в августе начнется консервация электролизных мощностей завода.

«После введенных OFAC санкций «Надвоицкий алюминиевый завод» лишился рынков сбыта и стабильных поставок сырья, продукция завода оказалась невостребованной, так как производство было полностью ориентировано на американский рынок», — заявили в компании.

В Rusal пообещали трудоустроить работников предприятия — им предложат перейти на развивающееся производство ООО «Русский радиатор» (создание алюминиевых радиаторов отопления) или перебраться на заводы Rusal в другие регионы. Впрочем, практика показывает, что переезжать люди никуда не хотят, и вскоре в Карелии могут столкнуться с проблемой безработицы из-за сотрудников Надвоицкого завода. Сейчас на нем работают всего около 350 человек. Завод расположен в 200 километрах от Петрозаводска.

Напомним, США в апреле ввели санкции против Олега Дерипаски и подконтрольных ему компаний (в первую очередь, речь идет о En+ и UC Rusal). В американском Минфине позже заявили, что ограничения могут быть сняты, если Дерипаска потеряет контроль над компаниями. Правда, недавно бизнесмен сказал, что условия, предложенные Минфином США, его не устраивают. Таким образом, спасение компаний олигарха, скорее всего, ляжет на плечи государства. Минпромторг уже предложил на законодательном уровне обязать автопроизводителей использовать отечественные металлы, в том числе алюминий, для производства кабин и рам.

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