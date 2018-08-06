Tesla Model 3 продается лучше пяти своих конкурентов вместе взятых

За последний месяц в США реализовано больше Tesla Model 3, чем Mercedes-Benz C-Class, Audi A4, BMW 3-Series и Lexus IS вместе взятых, сообщает Insideevs.

Издание приводит следующие цифры: объем продаж Mercedes-Benz C-Class составил около 3,8 тысячи штук, Audi A4 – 3,4 тысячи, BMW 3-Series – 3,2 тысячи и Lexus IS – 2,1 тысячи, что вместе составляет 12,5 тысячи автомобилей. В этот же период Tesla удалось продать более 13 тысяч Model 3.

При этом, отмечает Insideevs, Tesla даже обошла общие продажи всех седанов Mercedes Benz (8,5 тысячи). Правда, если добавить в расчет суперпопулярные в Америке кроссоверы, тогда Mercedes все-таки продал существенно больше — около 20 тысяч машин.

Также любопытен тот факт, пишет издание, что и у некоторых автопроизводителей массового сегмента, таких как Ford и Chevrolet, тоже нет отдельной модели, которая продавалась так же хорошо, как Model 3.

На этом фоне обещания Илона Маска сделать Tesla прибыльной компанией не выглядят такой уж утопией. И судя по всему, инвесторы все еще верят Илону. Несмотря на, казалось бы, провальный квартальный отчет и объявленные убытки в 717 миллионов долларов, акции на бирже в последние дни поползли вверх, и Tesla опять стоит дороже General Motors. Так что в отличие от «специалистов рынка» люди, реально вложившие деньги в компанию, в её банкротство и крах не верят.