Фонарь на Витебском после ДТП сбросил плафоны

Впечатляющее ДТП произошло 6 августа на Витебском проспекте. Его зафиксировал на видео участник группы «Экстренный вызов Санкт-Петербурга» «ВКонтакте» Виктор.

На записи видно, как водитель легковушки на изгибе дороги теряет управление, выскакивает на газон, где его машину закручивает и уносит в фонарь. От удара опору шатает, и с неё слетают две детали плафона. Они падают прямо на проезжую часть – к счастью, никого не задевая.

Судя по всему, никто не пострадал.