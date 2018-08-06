Россия ответит зеркальными мерами на высылку дипломатов из Греции

Российское министерство иностранных дел вышлет работников греческой дипмиссии в ответ на «недружественные действия».

«В МИД России был вызван Чрезвычайный и Полномочный Посол Греческой Республики в Российской Федерации Андреас Фриганас, где ему была вручена нота, информирующая о принятых российской стороной зеркальных мерах в ответ на недружественные действия Афин в июле в отношении российских дипломатических сотрудников и граждан», – говорится в опубликованном 6 августа заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В июле Греция приняла решение выслать двух российских дипломатов, а еще двум запретить въезд в страну. На территории Эллады они обвиняются во вмешательстве во внутренние дела республики и незаконных действиях против национальной безопасности Греции. Российский МИД заявил, что за «антироссийским решением правительства Греции» стоит Америка.