Россия потратит около 16 млрд рублей на «сохранение наследия мундиаля»

В России приняли концепцию сохранения наследия чемпионата мира по футболу, на реализацию которой потратят почти 16 миллиардов рублей.

«Цель концепции – эффективное использование спортивной инфраструктуры, возведённой к чемпионату мира, и развитие футбола в России», – говорится в опубликованном 6 августа постановлении правительства.

Большинство стадионов из задействованных на мундиале будут переданы из федерального владения в собственность регионов. Речь идет, например, об аренах в Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Саранске и Самаре. Кроме того, большинство тренировочных баз передадут детско-юношеским спортивным организациям и футбольным клубам.

Отмечается, что не стоит ждать окупаемости новых стадионов в ближайшие годы, поскольку большинство из них невозможно использовать как концертные площадки, а у клубов, которым достанутся эти площадки, крайне невысоки доходы.