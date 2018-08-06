Голодец: Вопрос о продаже пива на стадионах решат до конца сентября

Вице-премьер России Ольга Голодец рассказала, что уже в сентябре может быть принято окончательное решение о продаже пива на российских стадионах.

Как пишет 6 августа «Коммерсантъ», Голодец заявила: «Есть такой вопрос, его сейчас коллеги прорабатывают. Идут сейчас совещания, смотрят плюсы и минусы». Напомним, запрет на продажу пива на спортивных мероприятиях действует с 2005 года. На время чемпионата мира его действие по сути приостановилось — в 2013-м Владимир Путин подписал закон, который позволил розничную продажу пива в местах проведения мероприятий мундиаля.

По итогам чемпионата мира власти задумались и о полной отмене запрета. Вопрос поднимался в июле во время совместного заседания совета по развитию спорта и наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018». Глава Татарстана Рустам Минниханов тогда подчеркнул, что сам, как мусульманин, алкоголем не интересуется, но «заботится о православных братьях». Позже в РПЦ возмутились словами Минниханова и заявили, что «православный не значит пьяный».