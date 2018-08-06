Яхта столкнулась с прогулочным теплоходом на Неве. Экипаж не рассчитал силу ветра

Порывистый ветер бросил парусную яхту на прогулочный теплоход. Пассажиры целы, мачта восстановлению не подлежит.

Как сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СКР, днем 6 августа у Тучкова моста в Малой Неве парусная спортивная яхта столкнулась с двухпалубным теплоходом «Нефрит». Он шел с пассажирами.

По предварительным данным, яхтсмены не справились с порывами ветра, при маневре судно занесло и бросило на теплоход.

В Санкт-Петербурге следователи устанавливают обстоятельства столкновения парусной спортивной яхты с теплоходом «Нефрит».



Пострадавших нет. На месте происшествия работают следователи и криминалисты pic.twitter.com/b6SBl0Truf — Следственный комитет (@sledcom_rf) 6 августа 2018 г.

У яхты сломана мачта. Экипаж перебрался на борт «Нефрита» и благополучно сошел на берег.

Накануне оперативные службы передали штормовое предупреждение по Петербургу. Прогноз реализован не только в речном столкновении. Сегодня ветер уже свалил дерево и дорожный знак.